İspanyol mutfağının popüler tariflerinden biri olan Pealla tarifi, deniz ürünleri ve pirinçle yapılan enfes bir lezzet. Peki, Pealla nedir? Pealla nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz Pealla tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PEALLA NEDİR?

Paella, Endülüs kültüründen gelen küçük yuvarlak Bomba pirinci (alternatifi Calasparra pirinci) ve Roma mutfağına has dev tavaların (plat a paella) buluştuğu, tam bir İspanyol yemeğidir. Kullanılan baharat ve içerikler, İspanya’nın yörelerine göre değişiklik gösteriyor. Kıyı kesimlerde kullanılan balık ve deniz ürünlerinin yerini, daha yüksek köylerde dana ve keçi eti alırken, bazı bölgelerde vejetaryen tercihler bile mevcut. Paellanın, mağribi kralının sarayında artan yemekleri, dev kazanlarda karıştırıp pişirerek eve götüren hizmetkarların icadı olduğu anlatılıyor.

PEALLA TARİFİ

Pealla malzemeler

2 adet orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

2 adet orta boy domates (etli ve sulu)

5 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram jumbo karides

200 gram iç midye

200 gram temizlenmiş kalamar

3 adet baby ahtapot

1 çay bardağı balzamik sirke

1 gram safran

1,5 su bardağı pirinç (kısa taneli pirinç) (tercihen Senia, bomba veya Bafha cinsi)

3 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı bezelye

½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

¼ demet maydanoz

Paella yapılışı

Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde kesin. Tüm deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın. Jumbo karides kullanıyorsanız kafa kısmını çıkarmadan kullanabilirsiniz. Fazla sularını bir kağıt havlu yardımıyla alın. Damak tadınıza göre seçtiğiniz balık veya sebze suyunu kısık ateşte ısıtın. Zeytinyağının yarısını kalın ve geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin. Pirinçleri bol suda yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra tavaya alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri de katıp aralarda karıştırarak pirinçleri kavurun. Balzamik sirke ve safranı katıp yüksek ateşte çektirin. Sıcak suyun yarısını ekleyip kısık ateşte, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle kapağı kapalı tencerede pişmeye bırakın. Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırdıktan sonra tüm deniz ürünlerini sırasıyla katıp kısa bir süre yüksek ateşte soteleyin. Pilav tenceresine aldığınız deniz ürünlerinin üzerine bezelye taneleri ve kalan sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemeyi kısık ateşte suyunu çekene kadar bir arada pişirin. Suyunu çekip demini alan deniz mahsullü paella'yı servis tabağına alıp incecik kıyılmış maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak limon dilimleriyle servis edin.



