Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı
ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.
Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.
ABD'li bir denizci olduğu belirlenen saldırgan, silahla yaşamına son verdi.
Olayın ardından bir süre kapatılan tersane yeniden çalışmaya başladı.