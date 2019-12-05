Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

05 Aralık 2019, Perşembe 07:53
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Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.

ABD'li bir denizci olduğu belirlenen saldırgan, silahla yaşamına son verdi.

Olayın ardından bir süre kapatılan tersane yeniden çalışmaya başladı.

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