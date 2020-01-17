Peçenye tarifi: Peçenye nasıl yapılır?
Azeri mutfağının en sevilen kurabiyelerinden biri olan peçenye tarifi oldukça lezzetli bir tada sahip. Yapımı pratik olan peçenye kurabiyesi tarifini çok seveceksiniz. Sizde pratik peçenye tarifi arıyor yada evde peçenye nasıl yapılır merak ediyorsanız "peçenye tarifi, peçenye nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Azeri mutfağından yayılan bu güzel lezzet oldukça pratik yapımıyla ve az malzemeleriyle hızlı bir şekilde misafirlerinizi hazırlayabilirsiniz. Eğer peçenye tarifi arıyor ve peçenye nasıl yapılır merak ediyorsanız "peçenye tarifi, peçenye nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Peçenye tarifi
Peçenye malzemeleri
- 2 yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket eritilmiş margarin
- Aldığı kadar un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- İsteğe göre tarçın
Peçenye yapılışı
Yumurtaları iyice çırpın ve üzerine yağı, kabartma tozunu, vanilya, koyulacaksa tarçın ve pudra şekeri ister üzerine ister içine ilave edilip aldığı kadar un koyulur. Kulak memesi kıvamında elde edilen hamur ceviz büyüklüğünde koparılır ve yağlı kağıt serili tepsiye koyulup üç parmak üzerine basılır. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında hafif renk alana kadar pişirin. İçine koymadıysanız üzerine pudra şekeri serpip servis edin.
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