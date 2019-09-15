Pedal çevirerek 110 kilodan 65 kiloya düştü

Ankara’da mühendis Barış Elbüken, ‘Nefrotik Sendrom’ hastalığı nedeniyle 3 yaşından 10 yaşına kadar aralıksız kortizon ilacı kullandığı için obeziteye yakalandı. 3 yıl önce 110 kiloya ulaşan Elbüken, bisiklet kullanarak hem 65 kiloya düştü hem de bu spor dalında başarılara imza attı.

EN ZOR BİSİKLET YARIŞINDA 5'İNCİ OLDU

Elbüken, Türkiye’nin en zor bisiklet yarışı Trans Türkiye Ultra Bike Race’nin (TTUBR) bu seneki 2 bin 300 km’lik parkurunu 5’inci tamamladı.

Bisikletle yaz-kış antrenman yaptığını ve sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini ifade eden Elbüken, “Bisiklet tutku haline geldi ve beni bir bisikletliden, bisiklet sporcusuna doğru dönüştürerek zayıflamamı sağladı. Şu an 65 kiloyum” dedi.

'YARIŞTAN ÖNCEKİ KİŞİ DEĞİLİM'

Artvin Hopa’dan başlayıp, Antalya Kemer’de son bulan 2 bin 300 kilometrelik zor TTUBR maratonunda 28 sporcu yarıştı ve Elbüken 12 günün ardından bitiş noktasını 5. tamamladı. Samsun Bandırma Vapuru ve Çanakkale Truva Atı’ndan geçerek tamamlanan yarışta sporcular, 22 bin 300 metre irtifa kazanımlı parkuru tamamlamayı bile “cesaret işi” olarak tanımlıyor.

Barış Elbüken, “Bitişi bir gün göreceğinizi hayal ederek sonsuzluğa doğru sürüyorsunuz ve bu efor sizi değiştiriyor. Yarıştan önceki kişi değilim. Bu deneyim bisiklet yarışının ötesinde, kutsal yolu yürümek gibi bir şey” diye konuştu.

Milliyet/ Seyfettin Ersöz