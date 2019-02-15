Pedro Alonso, Boğaz'a karşı üç çeşit mantı yedi

'La Casa De Papel' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakterini ile dünya çapında üne kavuşan Pedro Alonso, önceki gece Bodrum Mantı'da görüntülendi

15 Şubat 2019, Cuma 10:47
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Pedro Alonso, Boğaz'a karşı üç çeşit mantı yedi

'Yılın Uluslararası Starı' ödülünü alan ve törenden sonra yemeğe giden Pedro Alonso, Arnavutköy'de Boğaz manzarasında yemek yedi.

Mekana kalabalık bir grupla giden oyuncu, üç çeşit mantı yedi. Yemeklere bayıldığını belirten Alonso, çıkışta sergilediği sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu.

'BENİ BOĞAZ'A KARŞI ÇEKİN'

Kendisini görüntüleyen gazetecilere laf atan oyuncu, "İyi fotoğraf çekin, hatta beni Boğaz'a karşı çekin" diyerek espri yaptı.

Kendisini gören hayranları ile bol bol fotoğraf çektiren Pedro Alonso, daha sonra konakladığı otelin yolunu tuttu.

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