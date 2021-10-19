Magazin Pedro Alonso ile Saruhan Hünel bir araya geldi

Pedro Alonso ile Saruhan Hünel bir araya geldi

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Pedro Alonso ile Saruhan Hünel bir araya geldi

Kaleme aldığı "Filippo'nun Kitabı"nı tanıtmak üzere İstanbul'a gelen 'La Casa De Papel'in yıldızı Pedro Alonso, oyuncu Saruhan Hünel ile bir araya geldi.

19 Ekim 2021, Salı 15:32 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü İspanyol dizisi 'La Casa de Papel'de canlandırdığı 'Berlin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Pedro Alonso, önceki gün oyuncu Saruhan Hünel ile buluştu. 

HÜNEL'E KİTABINI HEDİYE ETTİ

Türkiye’deki dizi ve film sektörü hakkında konuşan ikili, daha sonra yemek yedi. Yeni çıkardığı kitabını imzalayıp Hünel’e hediye eden 50 yaşındaki Alonso, Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.

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