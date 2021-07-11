Çeşitli ürünlerle ya da evde yapılması önerilen özellikle içinde kayısı kabuğu, ceviz kabuğu tanecikleri olan peeling yöntemleri cildinizi ve güzelliğinizi ciddi anlamda tehdit ediyor olabilir. Parlak bir cilt ortaya çıkarmak, ölü derileri atmak ve cildinizin nefes almasını sağlamak istiyor olabilirsiniz ancak cildinizi yanlış şekilde ovuşturmak ve yanlış ürünler cildinizde mikro çatlaklara neden olarak geri dönüşü olmayan sorunlar yaratabiliyor.

Aslında cilt bakımına önem veren birçok kişi aslında nasıl peeling yapmasını biliyor ancak yine de atladığımız noktalar var. Bunlardan biri de doğal meyve kabukları... Kayısı ve ceviz peelingi gerçekten herkesin cildine iyi gelmeyebilir. Dr. Dendy Engelman ve Dr. Orit Markowitz'un bu konudaki görüşlerine kulak verin.

KAYISI VE CEVİZ SCRUBS NEDİR?

Doktor Engelman, "Ceviz ve kayısı peelingleri, fiziksel bir aşındırma işlevi gören küçük ceviz kabuğu veya kayısı çekirdeği parçaları içerir. Ovalayarak yüzünüze sürdüğünüzde, bu kabuklar cildinizdeki çıkık parçaları ölü deri hücrelerini sıyırır. Ne yazık ki, parçalar genellikle yüz derisi için çok büyük ve aşındırıcı olduğundan cildinizde mikro yaralanmalar da oluşturabilirler.” diyor ve şöyle açıklıyor;

"İki tür peeling vardır: fiziksel ve kimyasal. Aynı amaca sahip olmalarına rağmen, farklı şekillerde çalışırlar. Fiziksel eksfolyantlar, fırçanın kılları, şeker peelingindeki parçacıklar veya kayısı ve ceviz peelingi, kayısı çekirdeği ve ezilmiş ceviz kabuğu gibi fiziksel bir şey kullanır. Parçacık kullanmayan peeling ürünleri ise kimyasal eksfolyantlar ölü deri hücrelerini çıkarmak için laktik asit, glikolik asit, sitrik asit ve/veya salisilik asit gibi asitler kullanır. "

Dermatolog Markowitz, "Fiziksel peelingin ardındaki düşünce, cilt yüzeyini manuel olarak pul pul dökmek için bu dokulu, grenli parçacıkları kullanmaktır. Sonuçta yaptığınız şey, cildinizin yüzey tabakasını soymak ve neredeyse anında daha pürüzsüz görünen ve hissedilen bir cilt bırakmaktır ancak bununla birlikte, fiziksel eksfolyantlar tipik olarak daha uygun maliyetli olsa da fiziksel ovuşturma işlemi ciltte iltihaplanmaya ve küçük yırtılmalara ve hatta potansiyel olarak enfeksiyona neden olabilir. Kayısı ve ceviz peelingi de cilt bariyerini zayıflatarak teninizin kızarmasına ve tahriş olmasına neden olabilir. " diyor.

FİZİKSEL PEELİNGTEN KAÇININ

Engelman, "Ceviz ve kayısı peelingi, cilde yardım etmekten ziyade zarar verme konusunda bir üne sahiptir" diyor. Peeling partikülleri (kabuklar ve çukurlar) cilt için fazla aşındırıcı olduğundan ve aslında küçük yaralanmalara veya mikro gözyaşlarına, ayrıca iltihaplanma ve enfeksiyona neden olabileceğinden, hastalarımın bu gibi fiziksel ovmalardan kaçınmasını öneriyorum.”

Markowitz, fiziksel peeling yapan parçacıklı ürünlerin ılımlı bir şekilde kullanılmasını bile önermiyor. “Cildinize gerçekten daha fazla zarar verdikleri için peeling ile peeling yapmayı önermiyorum.Peeling taneleri kullandığı an pürüzsüz bir cilt sağlar ancak bu geçicidir ve zamanla daha fazla pul pul dökülme ile cildinize gerçekten daha fazla zarar verirsiniz. Bu yüzden aşırı peeling önermiyorum ve nemlendirmeye vurgu yapmayı seviyorum." diyor.

Bununla birlikte, fiziksel bir ovma gerektiren parçacıklı peeling konusunda ısrar ediyorsanız, Engelman tahrişe ve yaralanmaya neden olmamak için haftada bir kereden fazla kullanmamanızı ve hafifçe ovalamanızı öneriyor. Fiziksel bir peeling veya ovma kullanmanız gerekiyorsa, cildi yırtma ve tahriş etme olasılığı daha düşük olan süper ince peeling boncukları veya parçacıkları içeren ürünler arayın” diyor.

PEELİNG YAPMALI MISINIZ?

Sonuç olarak, kayısı ve ceviz peelinglerinden uzak durmak en iyisidir. Markowitz, "Benim tavsiyem, cildinizi pul pul dökmek için kayısı, ceviz veya başka herhangi bir fiziksel ovma kullanmamanız olacaktır" diyor. "Kullandıktan hemen sonra cildinizin pürüzsüz hissettiği için bu ürünlerin yardımcı olduğuna dair bir yanlış kanı var, ancak durum böyle değil. Uzun vadede, yüzey tabakasını sürekli ovalayarak ve cildinize gerçekten ihtiyacı olan nemi sağlamayarak cildinize zarar veriyorsunuz























