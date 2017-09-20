Peeling ve maske serisi ile cildiniz sonbahara hazır!

Cilt bakım ritüelinizin temelini oluşturacak olan yüz temizleme peeling’icildinizi derinlemesine temizleyerek maske uygulaması için hazırlıyor. İçeriğinde bulunan beyaz kil, ebegümeci&yatıştırıcı keten çiçeği ekstreleri, koruyucu peeling parçacıkları ve masaj küreleri sayesinde cildinizi derinlemesine temizlerken aynı zamanda yatıştırıyor ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Ferahlatıcı peeling, ince pirinç notaları ile en hassas ciltlerin bile kullanımına uygundur.Karma ve yağlı ciltler için geliştirilen temizleyici köpük maskeiçeriğinde özel olarak kullanılan yeşil kil sayesinde temizleyici ve arındırıcı etkiye sahip. Yeşil kile ek olarak formülünde yer alan misket limonu&yıldız anason ekstreleri, anti bakteriyel ve enfeksiyon karşıtı kaolin tozu sayesinde cildi ferahlatıyor, saf ve mat bir görünüme kavuşturuyor. Yasemin çiçeğinin taze notalarını içeren ürün hafif köpük dokusuyla cildi temizliyor ve arındırıyor.Tüm cilt tiplerinin kullanımına uyguncildinize yaz boyu kaybettiği nemi geri kazandırmak için ideal. İçeriğinde bulunan pembe kil, yoğun besleyici ve nemlendirici etkiye sahip. Formülünde bulunan gül & japon çiçeği ekstreleri, shea, mango ve kayısı sayesinde cildi nemlendiriyor ve tüm duyulara hitap eden komple bir cilt bakımı sunuyor. Gül notalarının manolya ve ylang ylang ile birleşimiyle kadifemsi yumuşaklık sunan kremsi bir dokuya sahip.Vitamin yönünden zengin içeriklere sahipise ışıltılı ve canlı bir cilt için etkin bakım sunuyor. Tüm cilt tipleri için geliştirilen bu özel maskenin içeriğinde ise detoks etkili ve arındırıcı özelliğe sahip sarı kil kullanılmış. Gelincik ekstresi, kan portakalı ekstresi ve buğday proteininden oluşan özel formülü sayesinde cildi anında canlandırıyor ve cildin ışıltılı bir görünüm kazanmasını sağlıyor.Gommage Douceur Peeling – 119TLMasque Purete Maske – 119TLMasque Confort Maske – 119TLMasque Eclat Maske – 119TL