Ekonomi Pegasus duyurdu! PCR testi zorunluluğu başlıyor

Pegasus duyurdu! PCR testi zorunluluğu başlıyor

Ekonomi

Pegasus duyurdu! PCR testi zorunluluğu başlıyor

Pegasus Hava Yolları, 6 Eylül itibarıyla yurt içi seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 21:51 Son Güncelleme:
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Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (Bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabildikleri belirtildi.

Açıklamada aşısız olan yolcuların ise 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Hastalığı geçirmemiş, Kovid-19 aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği ifade edildi.

AA

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