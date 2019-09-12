Pegasus Golf Challenge Turnuvası 14-15 Eylül’de Kemer Country Club’ta! Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 11.’si gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 14-15 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Kemer Country Club’ta gerçekleştirilecek