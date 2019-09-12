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Pegasus Golf Challenge Turnuvası 14-15 Eylül’de Kemer Country Club’ta!

Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 11.’si gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 14-15 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Kemer Country Club’ta gerçekleştirilecek

12 Eylül 2019, Perşembe 12:37
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Pegasus Golf Challenge Turnuvası 14-15 Eylül’de Kemer Country Club’ta!

Keyifli anlara sahne olan turnuvada golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ağırlanacak.

Toplam 216 sporcunun yarışacağı turnuva, 14 Eylül Cumartesi 10:30’da başlayacak ve 15 Eylül Pazar günü saat 17.00’de düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

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