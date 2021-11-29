Pegasus ülkeye yapacağı uçuşları durdurdu!

Fas, yeni tip koronavirüsün varyantı olan Omicron nedeniyle ülkeye girişini engellemek amacıyla yolcu uçuşlarını 14 gün boyunca askıya aldı. Bunun üzerine Pegasus bu ülkeye yapacağı uçuşları durdurma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan havayolu şirketi, "Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir" dedi.



