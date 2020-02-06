Ekonomi Pegasus'un hissesinde kaza sonrası sert düşüş

Pegasus'un hissesinde kaza sonrası sert düşüş

Ekonomi

Pegasus'un hissesinde kaza sonrası sert düşüş

Borsa İstanbul'da işlem gören Pegasus Hava Yolları hisseleri, dün akşamki 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından güne yüzde 6.56 oranında düşüşle başladı.

06 Şubat 2020, Perşembe 11:33 Son Güncelleme:
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Pegasus uçağı dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıktı ve uçak 3 parçaya ayrıldı. Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken onlarca yaralı insan çevredeki hastanelere nakledildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı dün akşam tüm uçuşlara kapatılırken bu sabah tekrardan faaliyete geçti.

Olumsuz gelişmelerle birlikte Pegasus hissesinde sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse açılışta yüzde 6.56 oranında değer kaybetti. Hisse 69.85 lira seviyesinden güne başladı.

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Son zamanlar kazalar arttı

Pegasus'a ait olan uçaklar son zamanlarda inişlerde sorun yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Trabzon'da bu yıl da Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaklar olmuştu. Her iki kazada sadece maddi hasar meydana gelmişti. Dünkü kazada ise 3 vatandaş hayatını kaybederken uçak da kullanılmaz hale geldi.

Uzmanpara

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