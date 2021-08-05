Magazin Pek Yakında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi?

Pek Yakında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi?

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Pek Yakında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi?

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Pek Yakında filmi, sinemalardan sonra yeniden televizyon ekranlarında yer alıyor. Peki, Pek Yakında filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar…

05 Ağustos 2021, Perşembe 18:16 Son Güncelleme:
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Pek Yakında filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla Türk sinemasında farklı bir yere sahip. İşte, hem evliliğini kurtarmak hem de karısını hayallerine kavuşturmak isteyen Zafer Yıldız’ın hikayesinin komik bir dille anlatıldığı Pek Yakında filmi hakkında merak edilenler…

PEK YAKINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zafer Yıldız korsan DVD alıp satma işiyle uğraşmaktadır. Karısı Arzu, kocasının yasal olmayan işlerinden bıkar ve ayrılmak istediğini söyler. Ancak, Zafer, karısının ayrılma isteğiyle ilk defa zora düşer. Halbuki karısı evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerinin üstünü kapatmıştır.

Zafer, dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak istemektedir ve yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürüterek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermek için mücadele eder.

PEK YAKINDA FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Cem Yılmaz - Zafer Yıldız
  • Tülin Özen - Arzu Yıldız
  • Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)
  • Özkan Uğur - Ejder Abi
  • Zafer Algöz - Ahben Sonel
  • Çağlar Çorumlu - Zeki
  • Ayşen Gruda - Remziye
  • Hare Sürel - Tuna
  • Cengiz Bozkurt - Suat
  • Zerrin Tekindor - Meral
  • Tuğrul Tülek - İnce
  • Nurgül Yeşilçay - Hemşire
  • Ülkü Duru - Cansın
  • Can Yılmaz - Sabri
  • Emin Gürsoy - İzzettin
  • Metin Coşkun - Metin
  • Bahtiyar Engin - Efektçi Ali
  • Pelin Ekinci Kaya - Komşu
  • Ata Berk Mutlu - Cihan
  • Orçun Iynemli - Orçun
  • Sarp Akkaya - Sarp

PEK YAKINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Pek Yakında'nın çekimlerinin büyük bölümü Kadıköy'ün tarihi mekanlarında çekildi.

 

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