Pek Yakında filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla Türk sinemasında farklı bir yere sahip. İşte, hem evliliğini kurtarmak hem de karısını hayallerine kavuşturmak isteyen Zafer Yıldız’ın hikayesinin komik bir dille anlatıldığı Pek Yakında filmi hakkında merak edilenler…

PEK YAKINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zafer Yıldız korsan DVD alıp satma işiyle uğraşmaktadır. Karısı Arzu, kocasının yasal olmayan işlerinden bıkar ve ayrılmak istediğini söyler. Ancak, Zafer, karısının ayrılma isteğiyle ilk defa zora düşer. Halbuki karısı evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerinin üstünü kapatmıştır.

Zafer, dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak istemektedir ve yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürüterek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermek için mücadele eder.

PEK YAKINDA FİLMİNİN OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Zafer Yıldız

Tülin Özen - Arzu Yıldız

Ozan Güven - Boğaç Boray (Muharrem)

Özkan Uğur - Ejder Abi

Zafer Algöz - Ahben Sonel

Çağlar Çorumlu - Zeki

Ayşen Gruda - Remziye

Hare Sürel - Tuna

Cengiz Bozkurt - Suat

Zerrin Tekindor - Meral

Tuğrul Tülek - İnce

Nurgül Yeşilçay - Hemşire

Ülkü Duru - Cansın

Can Yılmaz - Sabri

Emin Gürsoy - İzzettin

Metin Coşkun - Metin

Bahtiyar Engin - Efektçi Ali

Pelin Ekinci Kaya - Komşu

Ata Berk Mutlu - Cihan

Orçun Iynemli - Orçun

Sarp Akkaya - Sarp

PEK YAKINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Pek Yakında'nın çekimlerinin büyük bölümü Kadıköy'ün tarihi mekanlarında çekildi.