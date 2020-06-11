Dünya Pekin'de 2 ay sonra ilk vaka

Pekin'de 2 ay sonra ilk vaka

Dünya

Pekin'de 2 ay sonra ilk vaka

Çin'in başkenti Pekin'de 2 ayın ardından ilk kez yeni corona virüs vakası bildirildi.

11 Haziran 2020, Perşembe 15:48 Son Güncelleme:
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Çin’in başkenti Pekin yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez corona virüs (Covid-19) vakası bildirdi. Çin’in başkenti Pekin 56 günün ardından ilk kez corona virüs vakası bildirdi. Virüs tespit edilen 52 yaşındaki kişinin yurt dışı ile bağlantılı olmadığı ve yakın zamanda yurt dışına çıkmadığı belirtildi.

Çin genelinde ise son 24 saatte 15 yeni corona virüs vakası tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam 83 bin 57 vaka bulunurken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti; 78 bin 361 kişi ise iyileşti.

DHA


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