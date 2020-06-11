Çin’in başkenti Pekin yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez corona virüs (Covid-19) vakası bildirdi. Çin’in başkenti Pekin 56 günün ardından ilk kez corona virüs vakası bildirdi. Virüs tespit edilen 52 yaşındaki kişinin yurt dışı ile bağlantılı olmadığı ve yakın zamanda yurt dışına çıkmadığı belirtildi.

Çin genelinde ise son 24 saatte 15 yeni corona virüs vakası tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam 83 bin 57 vaka bulunurken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti; 78 bin 361 kişi ise iyileşti.

DHA





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