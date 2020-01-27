İlk ölüm 9 Ocak'ta yaşandı

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde yıl başından bu yana 41 kişide görülen yeni bir koronavirüsün neden olduğu zatürreden ilk ölüm, 9 Ocak'ta yaşanmıştı. Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) salgınını hatırlatması nedeniyle ülkede endişeye yol açmıştı. Yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığı açıklandı.

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Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Tibet Özerk Bölgesi dışında her eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgeye sıçrayan korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80'e çıktı, enfekte kişilerin sayısı da 461’inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e ulaştı. Ayrıca, Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfekte kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı.

Salgından etkilenenlerden bugüne kadar 51 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Salgın nedeniyle Hubey eyaletinde 76, Hınan, Şanghay, Heylongciang ve Hıbey’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Salgından etkilenenlerin eyaletlere göre sıralamasında Hubey, bin 423 vakayla başı çekti, başkent Pekin’de 68, Şanghay’da 53 kişinin salgına yakalandığı saptandı.

Hubey eyaletinin Vuhan kentinde virüsün tespit edilmesinin ardından eyaletteki bazı şehirlerde toplu ulaşım hizmetleri durduruldu. Toplam nüfusu 150 milyonu bulan Guangdong ve Ciangşi eyaletlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Virüsün belirtileri neler?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.





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