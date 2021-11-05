Yemek Pekmezli havdel nasıl yapılır? MasterChef 4 Kasım pekmezli havdel tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Pekmezli havdel nasıl yapılır? MasterChef 4 Kasım pekmezli havdel tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Pekmezli havdel nasıl yapılır? MasterChef 4 Kasım pekmezli havdel tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar pekmezli havdel tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise pekmezli havdel tarifi araştırdı. Peki, pekmezli havdel nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz pekmezli havdel tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

05 Kasım 2021, Cuma 12:47 Son Güncelleme:
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Batman'in yöresel lezzetlerinden biri olan pekmezli havdel tarifi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı. Peki, pekmezli havdel nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pekmezli havdel tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PEKMEZLİ HAVDEL TARİFİ

Pekmezlı havdel malzemeler

  • 200 ml. (1 su bardağı) üzüm pekmezi
  • 400 ml (2 su bardağı) su
  • 100 gram un
  • 50 gram ceviz içi veya badem içi

PEKMEZLİ HAVDEL YAPILIŞI

Pişirme tenceresinde un ve tereyağı birlikte iyice kavrulur(un pembeleşip un kokusu giderilinceye dek) Tencereye pekmez ve su alınır karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelene dek pişirilir. Kâselere alınıp üzerine ceviz içi veya badem içi dökülüp servis edilir.

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