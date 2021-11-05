Batman'in yöresel lezzetlerinden biri olan pekmezli havdel tarifi, hem sağlıklı hem de lezzetli bir tatlı. Peki, pekmezli havdel nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pekmezli havdel tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PEKMEZLİ HAVDEL TARİFİ

Pekmezlı havdel malzemeler

200 ml. (1 su bardağı) üzüm pekmezi

400 ml (2 su bardağı) su

100 gram un

50 gram ceviz içi veya badem içi

PEKMEZLİ HAVDEL YAPILIŞI

Pişirme tenceresinde un ve tereyağı birlikte iyice kavrulur(un pembeleşip un kokusu giderilinceye dek) Tencereye pekmez ve su alınır karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelene dek pişirilir. Kâselere alınıp üzerine ceviz içi veya badem içi dökülüp servis edilir.



