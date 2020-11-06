Yemek Doğal lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi

Doğal lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi

Yemek

Doğal lezzet: Pekmezli kurabiye tarifi

Lezzetine içerisine eklenen pekmezden alan pekmezli kurabiye tarifi, kurabiyeler arasında en doğal ve en masumu. Sevdiklerinize hazırlamak için pekmezli kurabiye tarifi arıyor ya da pekmezli kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pekmezli kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

06 Kasım 2020, Cuma 13:28 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz pekmezli kurabiye tarifi evde yapılabilen en güzel kurabiye tariflerinden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için pekmezli kurabiye tarifi arıyor ya da pekmezli kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pekmezli kurabiye yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Pekmezli kurabiye tarifi

Pekmezli kurabiye malzemeleri

  • 150 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı üzüm pekmezi
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • Yarım çay bardağı yoğurt
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3,5 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta akı
  • 2 yemek kaşığı toz şeker

Pekmezli kurabiye yapılışı

Oda sıcaklığında yumuşattığınız tereyağını yoğurma kanına alın. Üzerine pekmezi ekleyip krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Yumurta sarısı, yoğurt ve pudra şekerini de ekleyip karıştırmaya devam edin. Ardından tarçın, kabartma tozu ve azar azar un ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamı elde edene kadar hamuru yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopardığınız hamuru avcunuzda top yapın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırladığınız kurabiyeleri tepsiye dizin. Yumurta akını fırçayla kurabiyelerin üzerine sürüp toz şeker serpiştirin. Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra kurabiyeleri fırına verin. Yarım saat kadar pişirdiğiniz kurabiyeleri ızgara teli üzerinde soğuttuktan sonra servis edin.

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