Pele ilk kez cevap verdi

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Pele'nin 'Edinho' lakaplı oğlu Edson Cholbi do Nascimento, bu hafta babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunmuş, "Kalçasından geçirdiği ameliyat nedeniyle çok narin. Sadece yürüteçle adım atabiliyor. Bu da onu bir tür depresyona soktu. Düşünün, o futbolun kralıydı ve daima görkemli bir kişilikti. Şimdi ise yardım almadan yürüyemiyor. Utanıyor, görünmek istemediği için inzivaya çekildi" demişti. 79 yaşındaki Pele ise, iddialara "İyi günlerim de oluyor kötü günlerim de. Benim yaşımdaki insanlar için normal" cevabını verdi. "Ben iyiyim" diyen Pele, "Fiziksel sınırlamalarımı olabilecek en iyi şekilde kabullenmeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı. Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Pele, 21 yıllık kariyerinde 1363 karşılaşmada, 1281 golle dünya rekoru kırmıştı.