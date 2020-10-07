Bursa Karacabey’de geçen yaz ava çıkan balıkçılar, uçamayan, yaralı bir pelikanla karşılaştı. Balıkçılar, kuş gözlemcisi ve fotoğrafçı Alper Tüydeş’i ve belediye yetkililerini arayarak pelikanın durumunu anlattı. İki haftalık uğraş sonucu kurtarılan pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra Atatürk Kültür Parkı’ndaki azmağa (gölcük) bırakıldı. Tüydeş, Tavacı Refik dükkânının sahibi Refik Berber’den akpelikana göz kulak olmasını istedi. Berber, bulunduğu ortama alışmakta zorlanan pelikanla zaman içinde dost oldu.

İkilinin dostluk hikayesini anlatan Tüydeş,“Refik abi, ‘Ben ona her gün balık alırım, kimsenin zarar vermesine de izin vermem’ dedi. Ona ‘Haydut’ ismini vermiş. Birkaç hafta sonra yanlarına gittiğimde o yabani hayvan gitmiş yerine Refik abinin gözünün içine bakan bir pelikan gelmişti. Refik abi ‘Haydut’ diye bağırıyor, Haydut yarı yüzerek yarı uçarak yanına geliyor, elinden balık yiyor. Haydut parkın simgesi haline geldi” dedi.

Pandemide de yalnız bırakmadı

Pandemi önlemleri başladıktan sonra tüm dükkânlar kapansa da tavacı Refik, Haydut’u yalnız bırakmadı. Ara sıra giderek hem dükkânını hem de Haydut’u kontrol eden Berber, kuşların göç döneminde Haydut’a bir arkadaş daha geldiğini gördü. Tüydeş, “Normalde Haydut uçamıyordu ama arkadaşları ile birlikte uçma denemeleri yapmaya başladı. Haziranda diğer akpelikanların da verdiği cesaretle Haydut dahil tüm pelikanlar göç yoluna koyuldu. Refik abi Haydut’un kışın tekrar kendisini ziyaret edeceğini umuyor” dedi.

Ece Çelik / Hürriyet