Pelin Akil - Anıl Altan çiftine nazar değdi

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin masaj keyfi tatsız bitti. Takvim gazetesinin haberine göre Kalamış’taki bir otelin SPA merkezine giden çift, özel eşyalarını görevlilere teslim etti. Masaj sonrasında ise eşyaların bulunamaması krize neden oldu. Saat, bileklik ve yüzüğünün olduğu özel eşyaların bulunamaması üzerine Anıl Altan duruma isyan etti.

"Giden arkadaşları uyarayım”

Altan, “Masör arkadaş tarafından alınan özel eşyalarım, sonrasında bıraktıklarını iddia ettikleri yerde bulunamayınca ellerinden ‘geçmiş olsun’ demekten başka bir şey gelmediklerini ilettiler. Telafi ya da müşteri memnuniyeti bulamayacağınız için giden arkadaşları uyarayım” açıklaması yaptı.





İlgili merkezin basın açıklaması ise şöyle:

Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübümüzü düzenli aralıklarla kullanan Anıl Altan ve Pelin Akil, 2015’ten beri çeşitli marka iş birlikleri taleplerine her zaman olumlu dönüş yaptığımız, otelimizin düzenli misafirleridir. Kendileri, otelimizi son kullanımlarında aldıkları masaj terapisinde terapistimize teslim ettiklerini iddia ettikleri bileklik, masaj esnasında Anıl Altan tarafından bileğini rahatsız ettiği için çıkartılıp terapistimize baş ucundaki sehpaya konması için verilmiştir ve terapi boyunca rahatlıkla görebilecekleri bir konumdadır.

Anıl Altan masaj terapisinden sekiz saat sonra bilekliğinin kayıp olduğunu beyan etmiştir, bunun üzerine Anıl Altan ve Pelin Akil’in kullandığı tüm mekanlarda detaylı arama yapılmıştır ancak bileklik bulunamamıştır ve bu sekiz saat içinde bilekliğinin çalındığını iddia ettiği masaj odasına onlarca çalışan ve misafirimiz giriş çıkış yapmıştır. Bugün basından öğrendiğimiz kadarı ile Anıl Altan’ın yüzüğü ve başka özel eşyaları da kaybolmuştur, ancak kendisi bize bilekliği dışındaki herhangi bir eşyası ile ilgili bir bildirimde bulunmamıştır. Kamera kayıtları ve çalışanlarımızın ifadeleri incelendiğinde, Anıl Altan ve Pelin Akil’in iddialarını kanıtlayacak hiçbir veriye ulaşılamamıştır.

Kendileri, yalnızca iddialarını baz alarak çalışanlarımızı zan altında bırakmamızı ve yaptırım uygulamamızı talep etmektedirler. Hırsızlığa uğradığını düşünen her kişinin yapması gereken hakkını hukuki yollardan aramak olmalıyken, kendileri hiçbir resmi kuruma bildirimde bile bulunmayıp bunun yerine sosyal medya hesaplarından kurumumuza karşı linç ve karalama kampanyası başlatmıştır. Misafir memnuniyetinde üst seviye başarıyı yakalayan ve sayısız uluslararası kalite ödülüne sahip tesisimiz, Anıl Altan ve Pelin Akil tarafından başlatılan bu iftira, suçlama ve karalama kampanyasına karşılık hukuki süreci başlatmıştır.

Saygılarımızla,

Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel"



