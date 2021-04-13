Pelin Akil hediye yerine bağış istedi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği Bahar karakteriyle beğeni toplayan Pelin Akil, doğum gününde hediye yerine bağış istedi.
13 Nisan 2021, Salı 09:34 Son Güncelleme:
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Pelin Akil, 34 yaşına basacağı doğum gününde arkadaşları ve sevenlerinden doğum günü hediyesi yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Egitim Vakfı’na bağış yapılmasını istedi. Sosyal medya hesabından bir duyuru yayınlayan oyuncu şu ifadeleri kullandı, “Sevgili ailem ve dostlarım, 17 Nisan benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak."