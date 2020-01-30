Pelin Akil: Korkarsak üstümüze çekeriz

Oyuncu Pelin Akil, Eylül 2016’da meslektaşı Anıl Altan ile hayatını birleştirmişti. Nisan 2019’da ikizleri Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Instagram sayfası açtıkları çocuklarının hemen her gün fotoğraflarını paylaşan Pelin Akil, “Nazardan korkmuyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayır, çünkü korkarsak üstümüze çekeriz, gelir bizi bulur.”

"Bu günlerin tadını çıkarın"

Pelin Akil, hamilelik ve sonrasında yaşadığı süreci şu cümlelerle anlatmıştı.

"Şu hallerimin TBT olduğuna inanamıyorum. Karnı burnunda güzel anneler, biliyorum uyurken ne sağa ne sola dönebiliyorsunuz, yürürken aşağıya baskı oluyor ve sürekli oturmak istiyorsunuz, duygusal değişimler de cabası, sanki saat kurmuş gibi bazen daha gün bile ağarmadan ayağa dikiliyorsunuz, belki eşiniz uyurken siz evde kaç tur dönüyorsunuz, kasılmalar ağrılar falan da filanlar, hepsini riskli gebelik olduğundan fazlasıyla ve daha da ayrıntılı yaşadım.

Ama sonu o kadar güzel ki... Oyun gibi level level değişen zorluklar, bir maraton bitiyor diğeri başlıyor. Ama dediğim gibi çok güzel. Oyunun sonunda prensese veya küçük prensinize kavuşunca her şey bir başka tatlı olacak.

Bu günler geçecek, bana inanın ve bırakın bu günlerinizin de tadını çıkarın ve o güzel karnınızla daha çok fotoğraf çekilin."



