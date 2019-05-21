Hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle de etkileşim halinde olan Pelin Akil onlardan gelen yorumlara da cevap veriyor.

Yeni anne olan oyuncuya takipçileri 'Neden oruç tutmuyorsun?' diye sordu.

Emziren bir anne olduğunu ve bu yüzden de oruç tutamadığını söyleyen Pelin Akil, kendi hesabından yaptığı paylaşımlarda özgür olduğunu ve bundan rahatsızlık duyanların kendisini takibi bırakabileceklerini belirtti.



