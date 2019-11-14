Pelin Karahan: Alışveriş için indirim zamanlarını bekliyorum
Pelin Karahan, çanta ve ayakkabı için indirim zamanlarını beklediğini söyledi.
Pelin Karahan, çanta ve ayakkabı için indirim zamanlarını beklediğini söyledi.
'Gençken pazara gidiyordum ancak şimdi gidemiyorum'
Oyuncu, “Para kolay kazanılmıyor. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını yakalamaya çalışıyorum. Gençken pazara gidiyordum ancak şimdi gidemiyorum. Belirli mağazalar var, onlardan alışveriş yapıyorum” dedi.
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