Pelin Karahan: Alışveriş için indirim zamanlarını bekliyorum

Pelin Karahan, çanta ve ayakkabı için indirim zamanlarını beklediğini söyledi.

14 Kasım 2019, Perşembe 12:25
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Pelin Karahan: Alışveriş için indirim zamanlarını bekliyorum

Pelin Karahan, çanta ve ayakkabı için indirim zamanlarını beklediğini söyledi.

'Gençken pazara gidiyordum ancak şimdi gidemiyorum'

Oyuncu, “Para kolay kazanılmıyor. Pazarlık yapamam ama indirim zamanlarını yakalamaya çalışıyorum. Gençken pazara gidiyordum ancak şimdi gidemiyorum. Belirli mağazalar var, onlardan alışveriş yapıyorum” dedi.

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