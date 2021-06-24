Pelin Karahan da sarışın oldu

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara dönen Pelin Karahan, saçını boyatan ünlüler kervanına katıldı. Amine Gülşe, Seda Bakan, Hazal Kaya'nın ardından Pelin Karahan da imaj değiştirdi.

Pelin Karahan sosyal medyadan "Hazırız" notuyla yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Koyu renk saçlarını sarıya boyatan Amine Gülşe de, yeni halini Instagram hesabından “Bazen değişiklik gerekir” notuyla paylaşmış ancak yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmemişti.