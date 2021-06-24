Pelin Karahan da sarışın oldu
TRT1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara geri dönen Pelin Karahan imaj tazeledi. Güzel oyuncu, kahverengi saçlarını sarartarak Amine Gülşe, Seda Bakan gibi saçını sarıya boyatan ünlüler kervanına katıldı.
24 Haziran 2021, Perşembe 01:19 Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ekranlara dönen Pelin Karahan, saçını boyatan ünlüler kervanına katıldı. Amine Gülşe, Seda Bakan, Hazal Kaya'nın ardından Pelin Karahan da imaj değiştirdi.
Pelin Karahan sosyal medyadan "Hazırız" notuyla yeni imajını takipçileriyle paylaştı.
Koyu renk saçlarını sarıya boyatan Amine Gülşe de, yeni halini Instagram hesabından “Bazen değişiklik gerekir” notuyla paylaşmış ancak yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmemişti.
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