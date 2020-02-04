Pelin Karahan imaj değiştirdi

Ekranların bebek yüzlü oyuncusu Pelin Karahan Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı. Saçlarındaki değişiklik takipçileri tarafından beğenilen oyuncuya övgü dolu mesajlar geldi.

Oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturmuş, çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları olmuştu.

İşte güzel oyuncunun değişimine gelen takipçi yorumları:

- Bayıldımmmm.

- Çooooooooook güzelsin çok gözlerin yeter maşallah.

- Bu ne güzellik.

- Muhteşem.

- Çok yakışmış.

- Çok çok çok güzel olmuş, çok yakışmış.

- Renk ne acaba çok beğendim.



