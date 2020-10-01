Filli Boya’nın yeni renk kartelası ‘En Sevilen Ferah Renkler’, Pelin Karahan’ın katılımıyla tanıtıldı. Oyuncu, karantina döneminde ev dekorasyonuna daha çok önem verdiğini ve renklerin önemini fark ettiğini söyledi.

Üniversite yıllarında kendi evini boyadığını ifade eden Karahan, o günü gururla hatırladığını da dile getirdi.