Magazin Pelin Karahan'dan renkli tanıtım

Pelin Karahan'dan renkli tanıtım

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Pelin Karahan'dan renkli tanıtım

Filli Boya’nın yeni renk kartelası ‘En Sevilen Ferah Renkler’, Pelin Karahan’ın katılımıyla tanıtıldı.

01 Ekim 2020, Perşembe 15:29 Son Güncelleme:
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Filli Boya’nın yeni renk kartelası ‘En Sevilen Ferah Renkler’, Pelin Karahan’ın katılımıyla tanıtıldı. Oyuncu, karantina döneminde ev dekorasyonuna daha çok önem verdiğini ve renklerin önemini fark ettiğini söyledi.

Üniversite yıllarında kendi evini boyadığını ifade eden Karahan, o günü gururla hatırladığını da dile getirdi. 

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