Magazin Pelin Karahan'ın bikinili poz isyanı

Pelin Karahan'ın bikinili poz isyanı

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Pelin Karahan'ın bikinili poz isyanı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci karakterini canlandıran Pelin Karahan, Bodrum’da çekilen bikinili görüntülerinde ters ışık kurbanı olduğunu söyledi.

27 Haziran 2021, Pazar 00:24 Son Güncelleme:
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İki çocuk annesi olan güzel oyuncu dizi çekimleri sırasında yoğun bir temponun içine girdiğini ancak asla şikâyet etmediğini belirtti. Pelin Karahan, sezon arasında kilo almamak için formuna çok dikkat ettiğini ifade etti. 

Güzel oyuncu, Kıbrıs'ta katıldığı bir üniversitenin ödül töreninde, Bodrum’da çekilen bikinili görüntülerinde ters ışık kurbanı olduğunu söyledi.

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