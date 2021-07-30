Oyuncu Pelin Karahan’ın, iş insanı eşi Bedri Güntay (38) hakkında ‘hayali ihracat’ suçlaması ile dava açıldı. 18 yıla kadar hapsi istenen Güntay, ihracatını yapmadığı parfümler üzerinden KDV iadesi almakla suçlanıyor. Güntay’ın da aralarında olduğu 7 sanık ekim ayında hâkim karşısına çıkacak.

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın gerisinde, iki yıl önceki bir ihracat işlemi yer alıyor. Savcı Salih İlkin Dolunay’ın imzasını taşıyan iddianameye göre soruşturma, Ağustos 2019’da CİMER’e yapılan bir ihbarla başlatıldı. İhbarda, birtakım detaylara da yer verilerek hayali ihracatı yapan firma ve kişilere ilişkin bilgilere yer verildi. İhbar üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

BİLGİLER KOPYALANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma sonrası, hayali ihracat gerçekleştirdiği iddia edilen firmanın geriye dönük tüm işlemleri mercek altına alındı. Ekipler çalışmalarını genişlettikçe ilginç bilgiler de ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, aynı zamanda Candemir Holding’in CEO’su Bedri Güntay’a ait Yenigün Temizlik ve Servis şirketi, E. Kimya AŞ’ye ait 6 ayrı ihracat beyannameleri birebir kopyalandı. ABD’deki alıcı firma dahil beyannamede yer alan tüm bilgiler birebir kopyalandı.

KDV İADESİ İÇİN

Beylikdüzü’nde kurulu bulunan E. Kimya’nın gerçekte de yapılan ihracatı 333 bin dolar olurken, Yenigün Temizlik adına düzenlenen beyannamede 3.6 milyon dolarlık sahte fatura düzenlendi. Tutarın yüksek gösterilmesinin nedeni ise yüksek tutarda KDV iadesi alınmasını sağlamaktı. Yapılan hesaplamalara göre Yenigün Temizlik bu sayede 3.7 milyon TL KDV iadesi almaya hak kazandı. Savcılığın iddiası, gerçekte olmayan 10 bin 80 şişe parfüme ilişkin ihracat işleminin sahte evraklar düzenlenerek yapılmış gibi gösterildiği yönünde.

GÜNTAY: HABERİM YOK

Soruşturma kapsamında şüphelilerin tek tek ifadeleri alındı. “Firma olarak mağdur durumdayız” diyen Güntay ifadesinin devamında şunları kaydetti:

“Alıcı firmayı tanımıyorum. Ambarlı Gümrüğü’nde 2019 yılında herhangi bir ihracat işlemimiz olmadı. İhracat beyannameleri ve ekinde düzenlenen faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almıyor. Düzenlendiği söylenen beyannameler benim bilgim dahilinde düzenlenmemiştir.”

Güntay, holding bünyesinde özel güvenlik, tesis yönetimi ve temizlik hizmeti veren 4 şirketlerinin olduğunu anılan şirketlerde 4 bine yakın kişinin çalıştığını belirterek “Aylık yaklaşık 20 milyon TL fatura kesen bir şirket olarak böyle bir işe tevessül etmemiz mantık dışıdır” dedi.

4 AYLIK DEVİR ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ

Hakkında dava açılan isimler arasında Güntay’ın çalışanı Hasan Gündoğdu (25) da yer aldı. İddianameye göre 2 yıllık çalışan Gündoğdu’nun da sanık konumunda yer almasının gerisinde ise hayali ihracat yapmakla suçlanan şirketin hisse devri yer aldı. İddianameye göre Güntay, sahibi olduğu Yenigün Temizlik şirketini 11 Nisan 2019’da Gündoğdu’ya devretti. 25 Temmuz 2019’da ise şirket yeniden Güntay’a geçti. Savcılık, hayali ihracat işlemlerinin yapıldığı tarih ile şirketin el değiştirme tarihlerinin çakışmasını ‘şüpheli’ olarak görerek, devrin kağıt üzerinde olduğuna işaret etti. Güntay ve Gündoğdu’nun yanı sıra gümrük müşavirliği şirketi Saha Gümrük Müşavirliği şirketi sahibi Sabahaddin Gülbe (67) ile özel güvenlik firması sahibi Aydın Korkmaz (41) da yer aldı. 18 yıla kadar hapsi istenen 7 sanık, ekim ayında yapılacak ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.







