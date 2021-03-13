Pelin Öztekin'den duygulandıran mesaj: Bu galibiyet sana gelsin Babiş!
Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Pelin Öztekin'den duygulandıran bir paylaşım geldi. Öztekin bu galibiyeti, Galatasaray kongre üyesi olan babası Rasim Öztekin'e armağan etti.
13 Mart 2021, Cumartesi 21:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Falcao ve Onyekuru(2) attı. Müsabakanın ardından ise Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Öztekin bu galibiyeti, Galatasaray kongre üyesi olan ve aynı zamanda sarı-kırmızılı ekibin hemen hemen tüm maçlarını tribünden izleyen usta tiyatrocuya armağan etti.
Babasını kaybettikten sonra ilk kez paylaşım yapan Pelin Öztekin, "Bu galibiyet sana gelsin Babiş.." şeklinde bir tweet atarken, paylaşımına sarı-kırmızılı kalp de koydu. Ötzekin'in bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı.
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