Pelkas Galatasaray derbisini kaçıracak
Fenerbahçe'nin bu seneki transferleri arasında en verimli isim olan Pelkas, Rizespor maçında sakatlanmıştı. MR'ı çekilen Pelkas'ta grade 2 yırtık tespit edildi.
31 Ocak 2021, Pazar 13:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fenerbahçe, arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun, 24'üncü haftada oynanacak Galatasaray derbisinde de yer alması beklenmiyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
BUNLARI DA OKUYUN