Futbol Pelkas Galatasaray derbisini kaçıracak

Pelkas Galatasaray derbisini kaçıracak

Futbol

Pelkas Galatasaray derbisini kaçıracak

Fenerbahçe'nin bu seneki transferleri arasında en verimli isim olan Pelkas, Rizespor maçında sakatlanmıştı. MR'ı çekilen Pelkas'ta grade 2 yırtık tespit edildi.

31 Ocak 2021, Pazar 13:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, arka adalesinde sertleşme hisseden Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun, 24'üncü haftada oynanacak Galatasaray derbisinde de yer alması beklenmiyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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