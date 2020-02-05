ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Temsilciler Meclisi'ne hitaben son kez geleneksel 'Birliğin Durumu' konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce 'Amerika'nın geri dönüşünü' başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi. Trump'ın konuşmasını İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de salonda dinledi. Ancak Trump'ın anlattıklarından ziyade, aralarındaki tansiyonun düşmediği Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Başkan Trump'ın konuşma metnini yırtması gündem oldu. Trump, konuşmasına başlarken Pelosi'nin elini sıkmadı. Pelosi'nin elinin havada kalmasına şaşırdığı anlar kameralara yansıdı. Bir saat 20 dakika süren konuşmanın sonunda Pelosi ise adeta 'hıncını alarak Trump'ın konuşma metninin bir kopyasını yırttı.

Bu, ikili arasındaki ilk gerilim değil, geçtiğimiz yıl yine aynı tarihte Pelosi, Trump'ın bir konuşmasından sonra onu alkışlamış, bu hareket tüm dünya basını tarafından 'kinaye' olarak yorumlanmıştı.

Korona virüsüne dikkat çekti

Trump'ın konuşmasından konu başlıkları ise şöyle. Trump, Çin'de başlayan koronavirüs salgınına dikkat çekerek "Çin hükümeti ile koronavirüs salgını konusunda yakından çalışıyoruz ve iş birliği içindeyiz. Yönetimim, bu tehditten vatandaşlarımızı korumak için gereken tüm önlemleri alacaktır." mesajı verdi.

Süleymani ve Bağdadi vurgusu

DEAŞ'ı yüzde 100 oranında yok ettiklerini savunan Trump, "DEAŞ'ın kurucusu ve lideri kana susamış bir katil olan El-Bağdadi öldürüldü." dedi. Trump, geçen ay öldürülen İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani hakkında da "Süleymani İran rejiminin pervasız bir kasabı ve canavarıydı. Irak'ta görev yapan binlerce Amerikan askerini öldürdü ya da yaraladı." diye konuştu. Süleymani'nin birçok insanın ölümüne yol açtığını belirten Trump, "Geçen ay benim talimatımla ABD ordusu Süleymani'nin öldüğü mükemmel bir saldırı düzenledi ve onun terör hükümdarlığını yok etti. Teröristlere mesajımız net, Amerikan adaletinden asla kaçamayacaksınız. Vatandaşlarımıza saldırırsanız, bunun bedelini canınızla ödersiniz." dedi.

Trump, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Yasa dışı göçmenler 'kapı dışarı edilecek'

ABD'ye yasa dışı yollarla gelen kişilerin ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini vurgulayan Trump, "Benim yönetimim yakala-serbest bırak dönemini bitirdi. Yasa dışı yollarla ülkeye gelirseniz anında kapı dışarı edileceksiniz." dedi. Yönetiminin din özgürlüğünü savunduğunu vurgulayan Trump, "Din özgürlüğü, anayasal bir hak olan devlet okullarında ibadet etmeyi de kapsıyor, biz ibadeti cezalandırmıyoruz. Biz haçları parçalamıyoruz, dini simgeleri yasaklamıyoruz. Vaizleri ve papazları namlunun ucuna koymuyoruz." ifadelerini kullandı. Yönetiminin ulusal güvenliği savunduğunu ve 'radikal İslamcı terör ile mücadele ettiğini' kaydeden Trump, "Geçen hafta, İsrail ve Filistin arasında çığır açan bir barış planını duyurdum. Daha önceki tüm çabaların boşa çıktığını göz önüne alarak, bölgede istikrarı sağlamak için kararlı ve yaratıcı olmalıyız. Milyonlarca genç insana daha iyi bir gelecek şansı vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



