Yemek Pembe pilav tarifi: Pembe pilav nasıl yapılır?

Pembe pilav tarifi: Pembe pilav nasıl yapılır?

Yemek

Pembe pilav tarifi: Pembe pilav nasıl yapılır?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün kış türlüüsü ve pembe pilav için kıyasıya mücadele ediyor. Seyirciler ise pembe pilav nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ve görüntüsüyle iştahları kabartan pembe pilav tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

10 Şubat 2021, Çarşamba 14:49 Son Güncelleme:
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Görüntüsüyle iştah açan, lezzetiyle hafızalara kazınan pembe pilav tarifi evde yapılan enfes lezzetlerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için pembe pilav tarifi arıyor ya da pembe pilav nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pembe pilav tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Pembe pilav tarifi

Pembe pilav malzemeleri

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı tavuk suyu
  • 1 su bardağı pancar suyu
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • 2-3 ekmek kırıntısı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5-6 dal maydanoz

Pembe pilav yapılışı

Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın ve eritin. Yıkayıp, süzdüğünüz pirinçleri ve tuzu tencereye ilave edin ve kavurun. Ardından tavuk suyu, pancar suyu ve karabiberi ilave edin kapağını kapatın. Pilav suyunu çektiğinde kapağı açın bir tur karıştırın ve mutfak havlusu yerleştirip demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada tereyağını eritin, pankoyu (ekmek kırıntılarını) içine ilave edip renk alıncaya kadar kavurun, ardından kıyılmış maydanozla karıştırın ve pilavın üzerinde servis edin.

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