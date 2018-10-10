'Pembe tanker'de uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de polis ekipleri, tankerin şoför mahallinin arkasındaki, Pembe Panter oyuncakları bulunan pembe ile süslenmiş yataklı bölümde 5 kilo esrar ele geçirdi

10 Ekim 2018, Çarşamba 13:10
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Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Mersin'e gelen tankeri durdurup arama yaptı. Şoför mahallinin arkasındaki yatak bölümüne giren köpeğin tepki verdiği yeri açan polis, 5 kilo esrar ele geçirdi.

DİKKAT ÇEKEN OYUNCAK

Aracın yatak bölümünün pempe tonlarında olması ve çizgi film karakteri 'Pembe Panter'in oyuncaklarının bulunması dikkat çekerken, gözaltına alınan sürücü C.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


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