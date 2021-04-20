Bilim & Teknoloji Pembe WhatsApp ile kişisel veriler ele geçiriliyor

Pembe WhatsApp ile kişisel veriler ele geçiriliyor

Bilim & Teknoloji

Pembe WhatsApp ile kişisel veriler ele geçiriliyor

WhatsApp'ın klasik yeşil rengini değiştirmek için pembe tema yükleyen kullanıcıların hesapları ve kişisel verileri ele geçirildi.

20 Nisan 2021, Salı 11:27 Son Güncelleme:
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Sohbet gruplarında "pembe tema" güncellemesi adı altında kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor. Sahte güncelleme bağlantısına dokunan veya tıklayan kullanıcıların hem hesabı hem de kişisel verileri ele geçirilebiliyor.

Böyle bir durumla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey Pembe WhatsApp'ı silmek. Ayrıca hesabınızdan tüm cihazların bağlantısını kesmeniz, tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz ve tüm uygulamaların izinlerini kontrol etmeniz gerekiyor.

Pembe WhatsApp'ın ayrıca sistemde gizlenmesi gibi bir tehlike de söz konusu. Böyle bir durumda zararlı yazılımı akıllı telefondan atmak da zorlaşıyor.

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