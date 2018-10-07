Portekiz’in Obidos kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Obidos Açık Kadınlar Turnuvası'nın finalinde, dünya 269 numarası Pemra Özgen ile klasmanın 397. basamağındaki İtalyan Gaia Sanesi karşılaştı.

2 saat 46 dakika sonunda korttan 5-7, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip ayrılan Pemra, bu sezon ilk, kariyerindeki 15. ITF tekler şampiyonluğunu elde etti.

32 yaşındaki raket, bu başarısıyla dünya sıralamasında ilk 250'ye girmeyi de garantiledi.

AA



