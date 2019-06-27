Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. eleme turunda Rumen Ana Bogdan'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Kadınlar dünya sıralamasının 220. basamağındaki Pemra Özgen, ikinci eleme turunda dünya 134 numarası Ana Bogdan ile karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Wimbledon'da yer alan milli tenisçi, rakibine 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

AA



