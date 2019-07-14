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Pençe-2 Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve harekat kapsamında toplam 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

14 Temmuz 2019, Pazar 12:21
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Pençe-2 Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-2 Harekâtı kapsamında, teröristlerle sağlanan temas neticesinde biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

KULLANIMA HAZIR SİLAHLAR BULUNDU

Pençe-2 Harekâtı kapsamında ele geçirilen mağara ve sığınaklar içerisinde kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ve mühimmatı ile muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.


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