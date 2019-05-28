Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında; PKK’lı teröristlere ait 5 adet mağara ve sığınakta; 400 m. EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka uçaksavar mermisi, 11 adet çeşitli çapta havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi" denildi.
ANKARA (İHA)