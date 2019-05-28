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Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı

28 Mayıs 2019, Salı 20:03
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Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında; PKK’lı teröristlere ait 5 adet mağara ve sığınakta; 400 m. EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka uçaksavar mermisi, 11 adet çeşitli çapta havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi" denildi. 

ANKARA (İHA)

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