Pençe Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı kapsamında; PKK’lı teröristlere ait 5 adet mağara ve sığınakta; 400 m. EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka uçaksavar mermisi, 11 adet çeşitli çapta havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi" denildi.

ANKARA (İHA)