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Pençe Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

07 Temmuz 2019, Pazar 10:25 Son Güncelleme:
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Pençe Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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