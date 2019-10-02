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Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu

02 Ekim 2019, Çarşamba 19:54
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Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatları'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.

AA

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