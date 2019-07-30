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Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylelikle harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 76'ya yükseldi.

30 Temmuz 2019, Salı 15:00
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Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu" denildi.

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