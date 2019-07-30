Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylelikle harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 76'ya yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu" denildi.