Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylelikle Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80'e yükseldi

07 Ağustos 2019, Çarşamba 11:34
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Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 80 oldu" denildi.

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