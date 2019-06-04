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Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı

04 Haziran 2019, Salı 11:16 Son Güncelleme:
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Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.

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AVAŞİN, ZAP VE GARA'DA DA OPERASYON

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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