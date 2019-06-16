Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi.

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SOYLU: 100'ÜN ÜZERİNDE TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir ayı aşkın sürede 100’ün üzerinde teröristi ölü olarak ele geçirdi kahramanlarımız. Yılbaşından şu ana kadar 49 üst düzey terörist ele geçirildi." dedi.