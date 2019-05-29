Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakurk’ta 27 Mayıs’ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK’lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığı hatırlatıldı. Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yayınladığı başsağlı mesajında şehitlerin isimleri Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan olarak açıkladı.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonunda PKK’lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit oldu.

Hakkari Yüksekova'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonu sırasında PKK’lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin patlamasıyla şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan’ın şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi.

Şehit Taşhan’ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

AA- (İHA)