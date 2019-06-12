Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" denildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 45'E YÜKSELDİ

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu.

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