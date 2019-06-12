Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 45'e çıktığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi" denildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 45'E YÜKSELDİ
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu.
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