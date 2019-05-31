Pençe Harekatı'nda flaş gelişme! Tüm hedefler vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütü PKK’ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada"Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
DHA