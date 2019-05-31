Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada"Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

DHA