Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi

01 Haziran 2019, Cumartesi 19:04
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Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, el yapımı 3 katlı ve 5 odalı mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bakanlığ'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


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