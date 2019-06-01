Pençe Harekatı'nda son durum! Hepsi ele geçirildi
Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'yla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, el yapımı 3 katlı ve 5 odalı mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bakanlığ'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1134849246245588996
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