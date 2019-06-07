Pençe Harekâtı kapsamında, tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri, EYP yapımında kullanılan malzemeler ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı Kapsamında, terör örgütü PKK’ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan bir sığınak tespit edildi. Mağaralarda ve sığınakta; 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği, 2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat, 6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner, 300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi" denildi.

İşte o görüntüler:

Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı Twitter üzerinden ATAK helikopterlerinin kahraman Mehmetçiğe gece operasyonunda destek verdiği ve hainlere göz açtırmadığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Bölgede görev yapan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gece görüşlü dürbününden çekildiği anlaşılan görüntülerde; arazide bulunan teröristlerin ATAK helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındığı anlar yer aldı. Görüntüler izleyenlerin göğüslerini kabartırken, Pençe Harekatına katılan Mehmetçik üstün gayret ve mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik tehdit içeren her türlü terör örgütü ve unsurla mücadelesini sürdürüyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesinin imha görüntüsü. ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri." ifadeleriyle yeni görüntüler paylaştı

Ve o anlar: